Jamel Lomp wilde wraak nemen

Curaçaoënaar Jamel Lomp heeft gisteren een verklaring afgelegd voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht de 36-jarige Antoneta Gjokja in de Albert Heijn aan de Turfmarkt in Den Haag te hebben doodgestoken. Lomp zei dat hij wraak wilde nemen voor eerdere incidenten in andere filialen van de supermarkt. Hij gaf aan dat zijn slachtoffer ‘op de verkeerde plek was’. Voor welke incidenten hij wraak wilde nemen is niet duidelijk. Lomp heeft een lang strafblad en kreeg onder meer eerder een tbs-maatregel opgelegd op het eiland. Nederland weigerde zijn behandeling over te nemen, mede vanwege de kosten. Terwijl op Curaçao nauwelijks behandelmogelijkheden zijn voor de man, die als een ernstig gevaar werd gezien.