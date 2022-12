VBC mist flankerend beleid bij verhoging minimumloon

Het bedrijfsleven wil met de regering om de tafel zitten. Dit keer gaat het om de verhoging van het minimumloon. Volgens de VBC is de stijging van 11 procent te groot voor hen om te dragen. De vereniging wil dat de regering met hen in overleg gaat over ‘flankerend beleid.’ Dat zijn extra maatregelen om de negatieve effecten te verzachten. De koopkracht is vanwege de wereldwijde inflatie en de grote prijsstijgingen afgenomen. Het leven zal met de loonsverhoging nog duurder worden. Veel bedrijven zullen de stijging van het minimumloon doorberekenen aan consumenten. Het bedrijfsleven is namelijk nog niet volledig hersteld van de pandemie.