VBC wil snel gekwalificeerde minister van Economische Ontwikkeling

Vereniging Bedrijfsleven Curaçao is teleurgesteld dat er na meer dan drie maanden nog steeds geen nieuwe regering of zicht op een nieuwe minister van Economische Ontwikkeling is. Gezien de huidige economische crisis noemt VBC de aanstelling van deze minister extra belangrijk. Het bedrijfsleven roept op om vooral voor een gekwalificeerde en ervaren minister te gaan om de huidige crisissituatie te kunnen veranderen. Het feit dat er nog geen indicatie is voor wie de nieuwe MEO-minister gaat worden noemt VBC onacceptabel.