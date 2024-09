Veel aandacht in de media voor ergernis van Dick Advocaat

In Nederlandse en Curaçaose media is vandaag uitgebreid geschreven over de ergernis die bondscoach Dick Advocaat heeft geuit over de houding van voetballer Riechedly Bazoer. Die is tot nu toe niet ingegaan op de uitnodiging om voor Curaçao uit te komen. Advocaat zei deze week in een interview dat hij zich ergerde aan de houding van de voetballer omdat hij niets van zich zou hebben laten horen. De broer en zaakwaarnemer van Bazoer reageerde daar verbaasd op, omdat er volgens hem wel contact is geweest. Maar Riechedly kiest er nu voor om niet in te gaan op de uitnodiging.

Advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, die veel over het lokale voetbal schrijft, zegt vandaag in de Extra dat Advocaat goed moet nadenken voordat hij openlijk kritiek uit op de voetballers. Bazoers keuze heeft niets te maken met gebrek aan respect voor het nationale team, zo stelt Sulvaran. Advocaat gaf deze week aan dat hij wel regelmatig contact heeft met Tahith Chong, de middenvelder van Luton Town. Chong wil echter nog de tijd nemen om zijn situatie te overwegen.