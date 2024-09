Nieuwe Amerikaanse consul-generaal op Curaçao

John McNamara is de nieuwe Amerikaanse Consul-Generaal in Curaçao. Dat is vandaag bekend gemaakt. Hij is ook ‘Chief of Mission’ voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. McNamara heeft qua werk een indrukwekkende achtergrond. Hij was Foreign Service Officer van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en werkte in verschillende ambassades, waaronder Peru en Colombia. In dat laatste land was hij politiek adviseur tijdens de vredesonderhandelingen van de Colombiaanse regering met de FARC. Ook diende McNamara in Irak en heeft hij twee missies ondernomen naar Afghanistan.

McNamara kwam deze week aan op ons eiland en zal op korte termijn daadwerkelijk beginnen met zijn functie. Tijdens zijn opdrachten in Washington, DC, gaf hij les aan de National Defense University, werkte op het Bureau voor Mexicaanse Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en was Senior Desk Officer voor Venezuela. McNamara behaalde zijn Bachelor of Science-graad aan de United States Military Academy in West Point en zijn Master of Arts-graad aan het United States Army Command and General Staff College. Hij spreekt, onder meer, vloeiend Spaans.