Suriname wint van Guyana, ondanks helikopterlanding naast het veld

De nationale voetbalselectie van Suriname heeft gisteren met 3-1 gewonnen Guyana in een wedstrijd voor de Nations League. De tweede helft werd heel even uitgesteld, wegens een helikopter die vlák naast het veld landde. Bij de landing waaiden een paar reclameborden om. Toen die weer waren rechtgezet, ging de wedstrijd verder. Het team onder leiding van bondscoach Stanley Menzo gaat momenteel aan de leiding in de eigen poule voor de Nations League, na eerdere zeges op Anguilla en Saint Vincent & de Grenadines. Suriname speelt op maandag 9 september tegen Guadeloupe.

Bondscoach Menzo koos tegen Guyana weer voor Etienne Vaessen onder de lat. Door het afzeggen van onder andere Real Sociedad-aanvaller Sheraldo Becker, kreeg Gleofilo Vlijter de voorkeur in de spits. PEC Zwolle-spits Dylan Vente, die voor het eerst bij de selectie zat, begon op de bank maar mocht later invallen. Sean Klaiber, voormalig speler van Ajax en FC Utrecht, stond wel in de selectie.