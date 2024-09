Vlucht KLM naar Schiphol geannuleerd

KLM heeft laten weten dat de vlucht van donderdagavond naar Amsterdam niet is vertrokken vanwege technische problemen. Het vertrek stond gepland voor 20.25 uur. Alle passagiers zijn volgens de luchtvaartmaatschappij ondergebracht in verschillende hotels op het eiland. Klanten kunnen via de ‘customer care’ contact opnemen met KLM voor vragen over de geannuleerde vlucht en of zij recht hebben op eventuele vergoedingen.

Een nieuw vliegtuig zal vanavond om 18.30 uur de gestrande passagiers naar Schiphol vervoeren.