Bonaire viert ‘Dia di Boneiru’

Op ons buureiland wordt vandaag Dia di Boneiru gevierd, ofwel: Bonairedag. De overheid roept de mensen op om stil te staan bij het erfgoed en de culturele rijkdom van het eiland. Maar ook bij welzijn, natuur, trots en eenheid als gemeenschap. Het thema dit jaar is ‘Een schoon Bonaire. Onze plicht, onze trots’. Daarbij wordt de bevolking opgeroepen om de verantwoordelijkheid te nemen om Bonaire schoon te houden.

Het officiële programma is vandaag tussen 7.30 uur en 12.00 uur. Tussen de middag is er op de parkeerplaats van het BC-gebouw, in het Wilhelminapark en op het Oranjeplein een cultureel programma. Daarbij zijn er dj’s, stands met eten en drinken, dansgroepen en presentaties van lokale talenten. “Iedereen is welkom om deze dag samen te vieren”, zegt het Openbaar Lichaam Bonaire.