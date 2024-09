Meer geld voor bescherming Caribisch deel van het Koninkrijk

Het kabinet-Schoof gaat de bescherming van het Caribisch deel van het Koninkrijk versterken. Dit blijkt uit de gisteren gepresenteerde Defensienota 2024, die benadrukt de noodzaak om beter voorbereid te zijn op aanvallen en militaire conflicten in de Caribische regio. Daarbij wordt vooral gewezen naar de instabiliteit in Venezuela. Het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt daarnaast geconfronteerd met georganiseerde criminaliteit en de toenemende invloed van China en Rusland in de regio.

Buurland Venezuela blijft volgens de nota een onvoorspelbare factor en een potentiële dreiging voor de veiligheid van de eilanden. Om deze dreigingen beter het hoofd te bieden, wordt de Caribische militie (CarMil) versterkt. Ook wordt de luchtcapaciteit uitgebreid en worden er meer vlieguren ingezet voor luchtinspecties, waardoor de verdediging van het luchtruim wordt verbeterd en er betere samenwerking mogelijk is met de Verenigde Staten.