Vakbondscentrale is bezorgd over ‘autoritaire minister’

De vakbondscentrale CGTC is bezorgd over de recente politieke ontwikkelingen op Curaçao. Volgens de centrale wordt ons land door het kabinet-Pisas II ‘eenzijdig en autoritair’ geregeerd. Daarbij wordt vooral gewezen naar minister Silvania. De vakbondscentrale zegt bezorgd te zijn over recente ontwikkelingen als ‘massale kwijtschelding van belasting voor vrienden’ en stelt dat de regering de politieke crisis niet als excuus mag gebruiken om wetten te negeren.

De CGTC wil een herstructurering binnen het kabinet-Pisas II. Want: ,,De wet, de democratische organen en procedures moeten gerespecteerd worden.” En ook: ,,Vakbonden zullen onder geen enkele voorwaarde de eenzijdige werkwijze van minister Silvania accepteren en vragen hem nadrukkelijk om van zijn paard af te stappen en de zaken van dit land op een serieuze, eerlijke, legale en transparante manier aan te pakken, zonder enige ‘pretentie van wijsheid’, waarbij hij doet alsof hij meer weet dan iedereen in dit land.”