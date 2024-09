‘Arubanen vallen geen toeristen aan’

Het aanvallen en beledigen van onze bezoekers is in strijd met de principes van de bevolking van Aruba. Dat heeft de minister-president van dat land, Evelyn Wever-Croes, deze week gezegd als reactie op een incident van het afgelopen weekend waarbij een lokale activist van de groep ‘No More Hotels’ een groep toeristen op een negatieve manier confronteerde. De premier verklaarde dat ze de zorgen die de actiegroep heeft over ‘overtourism’ begrijpt. De regering vecht daar ook tegen, maar alleen via de juridische weg, zegt ze. Niet door mensen aan te vallen.

“We blijven elk geval via de rechter aanvechten. Wij willen ook geen ‘overtourism’ op Aruba. Er zijn grote projecten die dit jaar al afgerond zullen worden. Er zijn nog enkele projecten in de pijplijn waarvoor vergunningen zijn verleend door de vorige regering en die niet konden worden ingetrokken, maar daarna is het klaar. De bezorgdheid van het volk is ons bekend en we delen die, maar het aanvallen en beledigen van onze bezoekers is niet de oplossing, het gaat tegen ons DNA en tegen onze principes in. We zijn een gastvrij volk, laten we dat als eerste herinneren”, aldus de minister-president.