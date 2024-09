Activist James Finies beschuldigt Tweede Kamerlid van intimidatie

Vanuit Bonaire is alarm geslagen over ‘intimidatietactieken’ van het Nederlandse parlementslid Isa Kahraman van de politieke partij NSC. Dat blijkt uit een brief die activist James Finies onlangs heeft gestuurd aan onder meer de koning, de premier en het parlement in Nederland. Het gaat om de aanwezigheid van een delegatie uit Bonaire op een VN-conferentie in Azerbeidzjan op 22 augustus. Hierover heeft Kahraman vragen gesteld aan de Nederlandse regering. Finies ziet de brief ‘als een directe bedreiging voor de strijd voor zelfbeschikking en mensenrechten’ op Bonaire.

Finies verwijt de Nederlandse politicus ‘bully-gedrag’ en schrijft: “We dringen er bij de Nederlandse functionarissen, waaronder parlementslid Isa Kahraman, op aan om de rechten van Bonaire te respecteren en te erkennen dat de burgers van Bonaire als gelijkwaardig beschouwd moeten worden, met recht op dezelfde rechten als de inwoners van Nederland.”