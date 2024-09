Medisch specialisten: Invoering van LNT is geen besparing voor zorg op Curaçao

De Landelijke Vereniging van Medisch Specialisten in Dienstverband Curaçao laat weten dat invoering van de Landsverordening Normering Topinkomens geen besparing oplevert voor de zorg op Curaçao. Het leidt volgens hen juist tot een tekort aan medische experts en meer behandelingen in het buitenland. Volgens de vereniging wordt er op Curaçao de laatste tijd veel gesproken over salarissen van specialisten en wachttijden in de zorg. Maar de werkelijke problemen waar de zorg mee kampt, zijn volgens de vereniging: gebrek aan personeel, gebrek aan tijd voor de patiënt en het verlies aan autonomie van de medische specialist door verregaande bureaucratisering.

De LVMPiDC stelt: “Om talentvolle specialisten aan te kunnen te trekken moeten we hen rust en vertrouwen kunnen aanbieden en hun werk financieel aantrekkelijk houden zodat we met andere eilanden en landen kunnen concurreren. Dit is cruciaal voor de toekomst van zorg op Curaçao. Momenteel werken de medisch specialisten al ruimschoots meer dan hun contracturen om Curaçao 24-uur van zorg te voorzien. Onder de LNT-norm zullen medische specialisten in loondienst een achteruitgang in loon ervaren en zullen er juist meer specialisten nodig zijn om zorg te bieden aan de lokale patiënt.”