Rotterdam opgepakt voor moord op vrouw in Suriname

De politie in Suriname heeft gisteren een Rotterdamse man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zijn vrouw tijdens een vakantie in Zuid-Amerikaanse land te hebben vermoord en haar lichaam daarna te hebben begraven. Naast de verdachte man is ook een Surinaamse vrouw aangehouden. Het zou gaan om zijn buitenvrouw, meldt de website Waterkant.Net.

De man had aangifte gedaan van verdwijning van zijn vrouw, maar gisteren werd door de politie het lichaam opgegraven. Die denkt dat Radj H. samen met zijn buitenvrouw de 46-jarige Shama Mathoera heeft vermoord.