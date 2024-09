Winair heeft goedkeuring voor beperkt aantal extra vluchten

De directeur van Winair heeft vandaag in de Amigoe bevestigt dat zijn luchtvaartmaatschappij formeel goedkeuring heeft gekregen voor het inzetten van extra vluchten tussen Curaçao en Sint Maarten van september tot en met april volgend jaar. Maar het aantal vluchten is beperkt tot in eerste instantie negen vluchten per week en vanaf 1 november 10 vluchten per week. Volgens Hans van de Velde is het tegelijkertijd vreemd dat luchtvaartmaatschappij Z Air goedkeuring heeft gekregen voor een onbeperkte inzet van vluchten tussen de twee landen.

Een verschil is dat Winair toestemming heeft gekregen via de Curaçao Civil Aviation Authority, terwijl Z Air toestemming heeft gekregen van de Sint Maarten Civil Aviation Authority. De directeur van Winair noemt de beslissing tegenover de Amigoe ‘apart’ en ‘geen rechtvaardige beslissing’.