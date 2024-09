Zeeslak, zee-egel en krab ingezet voor herstel Caribisch koraal

Door in te zetten op meer zeeslakken, witte zee-egels en Caribische koningskrabben willen natuurbeschermers de koraalriffen in Caribisch Nederland helpen herstellen. Deze soorten eten algen en die vormen een groot probleem voor het koraal rond Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Koraalriffen zijn belangrijk voor de onderwaternatuur. Ze dragen ook bij aan de kustbescherming en kunnen toeristen aantrekken. Volgens de initiatiefnemers van het project is de aanpak ‘essentieel voor de economie en cultuur van het Caribisch gebied’.

Het project is een samenwerking tussen het Wereld Natuur Fonds, de Hogeschool Van Hall Larenstein, de universiteit van Wageningen en lokale natuurorganisaties. De algeneters die voor het project nodig zijn, worden in eerste instantie van andere plaatsen gehaald, laat onderzoeker Alwin Hylkema weten. Als uit onderzoek blijkt dat deze aanpak inderdaad werkt, is het kweken van meer exemplaren volgens Hylkema “de meest logische optie”. Op Saba is daar met zee-egels al ervaring mee.