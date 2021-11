Veel oud-studenten geholpen tijden bezoek DUO

Veel oud-studenten op Curaçao zijn opgelucht met de oplossingen die door DUO zijn aangeboden. Dat zegt coördinator Monique Hoogerwerf die het huidige bezoek organiseert. Degenen die hun inkomen doorgeven komen meestal in aanmerking voor een lager maandbedrag. Voor degenen die een betalingsachterstand hebben kunnen er nog betalingsregelingen op maat worden afgesloten. De komende twee weken staan er nog medewerkers klaar om te helpen met vragen over aflossingen of nieuwe aanvragen.

Meer over afbetaling DUO schulden studenten