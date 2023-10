Veiling fuel oil mogelijk van de baan

De veiling van de half miljoen vaten olie bij Bullenbaai gaat mogelijk niet door. De Vigilante meldt dat de achterstallige huur voor het gebruik van de opslagtanks is overgemaakt. Overheidsbedrijf RdK kreeg zo’n 9,2 miljoen dollar bijgeschreven op de rekening. Daarmee is dan voldaan aan de schuld die ex-preferred bidder CPR heeft achtergelaten. Het geld is afkomstig van het Panamese bedrijf Lead Group. Zij willen de olie doorverkopen op de internationale markt. Een koper zou zich al hebben gemeld.