Venezolaanse man verstopt vuurwapen in tas van zijn partner

Op luchthaven Hato is deze week een vrouw aangehouden die op de luchthaven werkt. Tijdens een controle bleek dat ze een vuurwapen in haar bezit had. De politie heeft de vrouw aangehouden voor verder onderzoek. Zo is er een huiszoeking verricht in haar woning, maar daar is niets bijzonders aangetroffen. Later is de partner van de vrouw, een Venezolaanse man, naar het politiebureau gegaan en aangegeven dat hij het wapen in de tas had geplaatst, zonder dat het zichtbaar was.

De man is aangehouden voor schending van de vuurwapenwet en voorgeleid aan een adjunct-officier van justitie. In afwachting van verder onderzoek zit hij voorlopig vast. De vrouw werd na verhoor in vrijheid gesteld.

Foto ter illustratie