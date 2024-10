Brunswijk roept op tot eenheid Afro-Surinaamse groepen

Tijdens de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers heeft de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk deze week de belangrijke rol benadrukt die de marrons hebben gespeeld in de geschiedenis en ontwikkeling van Suriname. De marrons zijn de afstammelingen van Afrikanen die door slavenhalers onder dwang naar Suriname zijn gebracht. Brunswijk riep op tot meer eenheid tussen de verschillende Afro-Surinaamse groepen in zijn land. De verdeeldheid die er bestaat is volgens Brunswijk door de koloniale overheid aangewakkerd en slecht voor de ontwikkeling van het land.

Volgens Brunswijk is de eenheid tussen de verschillende Afro-Surinaamse groepen van essentieel belang voor de toekomst van Suriname. “We moeten de culturele banden versterken en samen werken aan een gemeenschappelijk doel, los van politieke belangen,” zei hij. Brunswijk gaf aan dat de veerkracht en vastberadenheid van de marrons in hun strijd voor vrijheid een blijvende impact hebben gehad op de samenleving.