Venezuela wil Internationaal Antifascistisch Jeugdcongres organiseren

Venezuela wil een Internationaal Antifascistisch Jeugdcongres organiseren. Dat heeft de eerste vice-voorzitter van de Verenigde Socialistische Partij in het land, Diosdado Cabello, deze week laten weten. Volgens hem kan de jeugd van Venezuela de stroming bij de wortel uitroeien, en moet het daarbij samenwerken met jongeren van over de hele wereld. Venezuela heeft wat Cabello betreft de plicht fascisme niet te laten groeien en de stroming overal waar mogelijk in de kiemfase aan te pakken.

Volgens een van de leiders van de partij PSUV heeft president Maduro altijd voorop gelopen in de nieuwe wereld in de strijd tegen fascisme. Cabello legt uit dat de deur voor fascisme recent nog electoraal is gesloten in zijn land. Dat gebeurde wat hem betreft tijdens de meest recente presidentsverkiezingen op 28 juli in het land. Nog niet bekend is gemaakt wanneer het antifascistische congres zal worden gehouden.