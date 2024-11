Politie arresteert jongen (17) voor schietpartij

De politie heeft vanochtend een 17-jarige jongen aangehouden. Hij wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij een schietpartij, die vorige week vrijdag plaatsvond in de Kaya Fin Fin. Daar werd een man beschoten die gewond raakte en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Getuigen hadden een man na de schietpartij weg zien rennen. De politie gaat er van uit dat de dader de 17-jarige jongen is, die is geboren op Curaçao. Hij werd vanochtend iets voor tien uur opgepakt op de Jan Noorduynweg. Tijdens zijn arrestatie werden een vuurwapen en een grote hoeveelheid munitie en kogelhulzen in beslag genomen.

De verdachte werd voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die zijn inbewaringstelling beval in afwachting van verder onderzoek.