Movementu Kousa Promé wil eind aan ‘militarisering van het land’

De politieke partij Movementu Kousa Promé maakt zich over de militarisering van het land. De partij, die niet is vertegenwoordigd in het parlement, spreekt in een brief aan minister-president Pisas over een ‘alarmerende situatie’. Het valt volgens de partij steeds meer op hoe Nederland en zijn NAVO-bondgenoten hun militaire operaties op ons grondgebied intensiveren. De partij doet een oproep aan Pisas om hier een eind aan te maken, omdat Curaçao een land is dat geen oorlog uitlokt en geen militaire basis nodig heeft.

In de brief doet de partij een oproep aan Pisas om te zorgen dat diens regering Curaçao beschermt en ‘alles in het werk stelt om te voorkomen dat Nederland, de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten Curaçao betrekken als basis in hun defensiebeleid, noch als wapenindustrie, noch als opslagplaats voor wapens en munitie, noch als strijdtoneel in een oorlog met enig land’. Curaçao moet volgens de partij ‘elke vorm van militair geweld en agressie op zijn bodem en via zijn bodem afwijzen. Curaçao moet het heerlijke en vriendelijke eiland blijven zoals altijd’.