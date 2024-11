Regering betaalt Selikor in 2024 ruim 30 miljoen Naf

Het ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur van Curaçao heeft vandaag toegelicht hoeveel geld er dit jaar aan vuilverwerkingsbedrijf Selikor is toegekend. Dat gaat om meer dan 30 miljoen gulden. Volgens het ministerie had Selikor aanvankelijk een hoger bedrag voorgesteld. Maar het ministerie heeft een evaluatie gedaan en stelt dat dit bedrag passend is en ook aansluit bij de beschikbare begroting. De maandelijkse betalingen aan Selikor zijn sinds januari 2024 van start gegaan. Vanwege eerdere financiële problemen bij het bedrijf, wil de regering zo veel mogelijk openheid geven over de vergoeding.

De regering kent een vergoeding toe voor de volgende diensten van Selikor: Ophalen en verwerken van huisafval, ophalen en verwerken van grof huisafval, veeg- en saneerdiensten in de binnenstad, saneren van illegale stortplaatsen, ophalen en verbranden van kadavers van dieren aan de openbare weg en ophalen van bedrijfsafval in de binnenstad. Hiervoor wordt in totaal 30,414,500 Naf toegekend. Dit bedrag is onderverdeeld in maandelijkse betalingen voor de reguliere diensten, eenmalige toekenningen voor schoonmaakprojecten en voorschotten voor gratis afvalstorten.