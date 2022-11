Venezuela tegen verlenging EU-sancties

De Venezolaanse regering keurt het besluit van de Europese Unie af om de sancties tegen het Zuid-Amerikaanse land met een jaar te verlengen. Dat blijkt uit een persbericht dat de Venezolaanse regering zaterdag publiceerde. De maatregelen zijn volgens Venezuela krankzinnig. Het land spreekt van politieke chantage die in strijd zijn met de beginselen van democratie en mensenrechten. De sancties beperken de toegang tot voedsel, medicijnen en andere benodigdheden. De EU legde in 2017 de sancties op. 36 personen mochten de EU niet meer in. Ook werden hun banktegoeden bevroren. Bovendien stelde de EU een wapenembargo in tegen Venezuela.

