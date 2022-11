Eis van 6 jaar tegen man die meisjes heeft mishandeld

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag zes jaar gevangenisstraf geëist tegen een 23-jarige man. Hij wordt ervan verdacht zijn 17-jarige vriendin te hebben ontvoerd, mishandeld, misbruikt en bedreigd. Ook heeft hij een 15-jarige meisje met een vuist in het gezicht geslagen, waarbij ze enkele tanden verloor. Tijdens de zitting werd donderdag duidelijk dat de man alles ontkent. Volgens hem is er ook geen sprake geweest van seksueel geweld. Zijn advocaat heeft om vrijspraak gevraagd. Het OM spreekt echter van een heel serieuze zaak en benadrukt dat de twee meisjes los van elkaar aangifte hebben gedaan bij de politie over de mishandelingen. De rechter doet over drie weken uitspraak.