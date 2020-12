Verbazing over stap Rozendal

Bij de partij MAN is met verbazing gereageerd op de beslissing van parlementariër Elsa Rozendal om uit de partij te stappen. Ze levert daarbij haar zetel in. Volgens voorzitter Yves Schoop zei Rozendal gisteren tegen hem dat ze haar beslissing had genomen nadat er in de afgelopen periode veel mis is gegaan in de communicatie binnen de partij. Zelf laat Rozendal in een verklaring weten zich te gaan oriënteren op een andere manier om de bevolking zo goed mogelijk te kunnen dienen.

Rozendal laat weten in haar verklaring de komende feestdagen te gebruiken om goed na te denken over haar volgende stap. Volgens Schoop heeft ze tegen hem ontkend dat er al afspraken zijn om naar een andere partij te gaan. Partijvoorzitter Yves Schoop zal haar plaats in het parlement innemen.