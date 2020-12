Meer aandacht voor cyber crime

Cyber crime, terrorisme en grensbewaking moeten volgens de Raad voor de rechtshandhaving worden verheven worden tot prioriteiten op het gebied van de nationale veiligheid. Dat staat in een gisteren gepresenteerd rapport. Volgens de Raad moet worden gewerkt aan de totstandkoming van specifieke wet- en regelgeving en beleid op de terreinen cyber security en terrorisme. Curaçao is een mogelijk doelwit voor terroristen vanwege de banden met de Verenigde Staten en Nederland. Het tijdig vergaren van informatie, ook voor wat betreft terroristen die van het strijdtoneel in het Midden-Oosten terugkeren, is een belangrijk aandachtspunt, zo stelt de Raad.

Internationale samenwerking moet volgens de Raad een prioriteit zijn. Verder dient hard te worden gewerkt te worden aan het vreemdelingenprobleem, waarbij vreemdelingen zowel op legale als illegale wijze het land binnenkomen en hier langer verblijven dan toegestaan is.

Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op www.raadrechtshandhaving.com