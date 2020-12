TUI schrapt voorlopig alle vakantievluchten

Reisorganisatie TUI annuleert alle wintervluchten naar de zon vanuit Nederland tot half maart. Dat heeft de reisorganisatie woensdag besloten na een hele dag beraad op topniveau, zo meldt De Telegraaf. Ook andere maatschappijen schrappen vluchten. Het gaat zowel om toeristenvluchten naar de Canarische Eilanden als naar de Antillen. Aruba en Bonaire zijn met ingang van donderdag van geel in oranje veranderd om het coronavirus in Nederland sneller onder controle te krijgen. Curaçao had al code oranje.

Ook Corendon moet schrappen door het aangescherpte regeringsbeleid. „Als alles oranje is, rest ons geen andere optie”, meent topman Steven van der Heijden. Dat betekent volgens de reisorganisaties dat er dit winterseizoen in feite niets overblijft.