Verbod dolfijnenexport morgen voor de rechter

Morgen dient de zaak die Animal Rights heeft aangespannen. De Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie wil voorkomen dat vijf jonge dolfijnen van Curaçao naar Saudi-Arabië worden gevlogen. Curaçao Sea Aquarium en Dolphin Academy hebben de dieren naar verluidt verkocht aan een dolfinarium in het Arabische land. Animal Rights vreest dat de dolfijnen het daar minder prettig zullen hebben dan op Curaçao. De reputatie van het dolfinarium is slecht. De verzorging van de dieren is niet volgens internationale standaarden.