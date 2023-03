Verdachte fatale atrako tien jaar op de vlucht

Nog een paar weken, dan is Quincley Poppen officieel tien jaar voortvluchtig. De politie hoopt dat de Curaçaoënaar dat jubileum niet haalt. Dat meldt Panorama. Sinds 2018 staat hij op de Nederlandse Opsporingslijst. Op 9 mei 2013 pleegt de dan 18-jarige Quincley samen met een vriend een overval op een Chinese minimarkt. De 42-jarige eigenaar wordt voor de ogen van zijn vrouw doodgeschoten. De buit: wat kleingeld en een paar telefoonkaarten. Dankzij bewakingsbeelden wordt Quincley door meerdere mensen herkend, waaronder door familieleden. Nog voor hij kan worden aangehouden vlucht hij naar Sint-Maarten. Daarna belt hij nog eens van Saint Kitts and Nevis, maar dan loopt het spoor dood. De politie weet niet waar hij uithangt, maar heeft wel het vermoeden dat hij zich in Nederland bevindt en tegenwoordig gebruikmaakt van een andere identiteit.

Quincley, inmiddels 28 jaar oud, is te herkennen aan een tattoo van drie puntjes op zijn rechterhand. Hij spreekt zowel Papiaments als Nederlands. Voor de gouden tip heeft de politie 10.000 gulden over.