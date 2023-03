Bijna 20 miljoen voor CMC

Het CMC krijgt een voorschot van bijna 20 miljoen. Dat meldt minister Silvania, die zowel Financiën als Gezondheid onder zich heeft. De liquiditeitssteun dekt de zorgkosten van onverzekerden tussen 2019 en 2022. Dit jaar zijn de kosten voor ongedocumenteerde patiënten opgelopen tot 1,5 miljoen. Het ziekenhuis is verplicht alle patiënten te behandelen die zich melden voor spoedhulp, dus ook personen zonder een zorgverzekering. De overheid is daarom verantwoordelijk om deze zorgkosten te dragen. De uitbetaling van de tranches is gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet het ziekenhuis alle salarissen betalen en mag de electieve zorg niet worden stopgezet. Ook moet het CMC actief bijdragen aan de totstandkoming van de huisartsenpost.