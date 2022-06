Verdachten 600 kilo drugsroof voor de rechter

Gisteren moesten de acht verdachten van de 600 kilo drugsroof voor de rechter verschijnen. De zaak werd pro forma behandeld. Op 10, 12 en 17 augustus wordt de strafzaak inhoudelijk behandeld. Ex-politieagent M. Mariano wordt gezien als het brein van deze kraak. Zijn rechterhand Tromp zit vast in Nederland. De rechter wees gisteren zijn verzoek af om de zitting vanuit Nederland te volgen. Tromp wil niet naar Curaçao komen omdat hij voor zijn leven vreest. De handlanger van Mariano verwacht dat er personen het op hem hebben gemunt, omdat hij uit de school is geklapt. De rechter vindt het echter belangrijk dat hij persoonlijk bij de behandeling aanwezig is. De zaak met de naam Inex 2.0 draait om 600 kilo cocaïne die in de nacht van 13 op 14 oktober 2018 is ontvreemd. De inbrekers hebben met een slijptol de ijzeren poort van het politiebureau op Rio Canario opengebroken. Met een hydraulische spreider is vervolgens de kluis met drugs gekraakt.