Vanavond Curacao tegen Canada

Na twee wedstrijden tegen Honduras, speelt Curaçao vandaag tegen Canada in de Concacaf Nations League. Vijf jaar geleden trof het nationaal elftal de Canadezen voor het laatst. Canada bleek toen te sterk te zijn en won met 2-1. Het duel van vanavond vindt om half elf plaats in het BC Place stadion in Vancouver. De Canadese voetbalbond stunt met de kaartverkoop. Kaarten gaan weg voor twee voor de prijs van een. Het Canadese team staakte begin deze week nog. De voetballers oefenden zo druk uit op de contractonderhandelingen. Hierdoor ging een vriendschappelijke wedstrijd tegen Panama niet door.