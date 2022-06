De Curaçaose damesselectie softbal heeft zich als vierde geplaatst op het Zuid-Amerikaanse Vrouwen Softbalkampioenschap in Argentinië. Morgen speelt het team tegen Peru. Het regionale kampioenschap wordt gehouden onder auspiciën van de World baseball Softball Federation. In totaal doen er zes selecties aan het toernooi mee. Zaterdag is de finale.