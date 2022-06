Afpaktargets voor inpikken crimineel vermogen

Dat misdaad niet loont is de boodschap van het Afpakteam. Vorige week werd de “Afpakweek” georganiseerd. In deze week kwamen alle facetten rond het afpakken van crimineel vermogen aan bod. Deelnemers volgden diverse workshops. Ook zijn er “afpaktargets” vastgesteld. Sinds 2015 is in Curacao het Integrale Afpakteam Kòrsou actief. Dit team heeft in de eerste jaren veel resultaat opgeleverd. De laatste jaren zijn de resultaten echter sterk verminderd. De belangrijkste oorzaak daarvan is het gebrek aan mankracht. In het begin van dit jaar is het Afpakteam ontmanteld. Deze gaat nu in gedecentraliseerde vorm door bij de verschillende diensten.