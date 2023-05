Verdubbeling Freedom Meals in 2023

Afgelopen vrijdag zijn er 51 Freedom Meals gehouden op de Nederlands-Caribische eilanden. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In het hele Koninkrijk waren meer dan 500 Vrijheidsmaaltijden. De kern van een Freedom Meal is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij de gasten over vrijheid en onvrijheid praten op Bevrijdingsdag. Deze gesprekken vonden plaats op school, in het ziekenhuis, maar ook in buurtcentra en bij mensen thuis. Het initiatief is van het 4 en 5 mei comité.