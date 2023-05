Op het terrein van Hofi Cas Cora verrijst een nieuwbouwproject. De eigenaren van Landhuis Cas Cora gaan zestien woningen realiseren op het groene terrein. De vergunning daarvoor is afgelopen week verstrekt. Deze woonunits worden verdeeld over vier gebouwen. De eerste fase bestaat uit 2-kamerappartementen. De projectontwikkelaar investeert 7 miljoen gulden in totaal. Dat meldt het ministerie van VVRP.