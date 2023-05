Toerist verdronken bij hotel in Piscadera

Een toerist is gistermiddag door verdrinking om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde bij een hotel in Piscadera. Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat de man met zijn gezin was gaan zwemmen. Na een tijdje waren ze hem kwijt en werd een zoektocht opgezet. Zijn lichaam is later gevonden op de zeebodem en naar de kant gebracht. Daar heeft het ambulancepersoneel de man gereanimeerd. De toerist is in kritieke toestand naar het CMC vervoerd. Later op de avond is hij alsnog op de ic-afdeling overleden.

