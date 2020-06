Verhoogd aantal longklachten door Saharastof

Het Curaçao Medical Center meldt dat sinds afgelopen zondag een verhoogd aantal mensen heeft laten weten dat zij last ondervinden van de Sahara stofwolk die over het eiland trekt. Het gaat hierbij voornamelijk om mensen die gevoeliger zijn voor stofdeeltjes, zoals astma- en longpatiënten. Er hangt nog steeds een grote wolk met fijne stofdeeltjes boven Curaçao. Bij het inademen van die deeltjes kan irritatie aan de binnenkant van de luchtwegen worden veroorzaken en daar kun je heftige klachten van ervaren, zoals benauwdheid en last van hoesten.