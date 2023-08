Verkeersongeval met dodelijke afloop

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een automobilist omgekomen in het verkeer. Het gaat om de 38-jarige Germsley Francis Eldrich Garcia. Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat hij op de Schottegatweg Oost reed richting Biesheuvel. Om onbekende reden reed hij met zijn auto door de middenberm, botste vervolgens tegen een verkeersbord en verloor de macht over het stuur. Daarbij kwam de auto terecht op de andere weghelft om vervolgens in volle vaart tegen een muur tot stilstand te komen. Het slachtoffer overleed aan de gevolgen van de impact.