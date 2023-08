Twee doden bij woningbrand

Een brand heeft vrijdagavond twee mensen het leven gekost. Het incident vond plaats in een woning in de wijk Noord Zapateer. De brand brak iets voor middernacht uit. Op het moment dat de hulpdiensten arriveerden hadden buurtbewoners de man en vrouw al uit de brandende woning gehaald. Hulp van het ambulancepersoneel mocht niet meer baten. De lichamen zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. Zaterdagmiddag raakte een bewoner zwaargewond bij een brand aan de Abacoweg in Buena Vista. Het slachtoffer had verschillende brandwonden aan zijn handen, benen, rug en gezicht en moest per ambulance naar het CMC worden gebracht.