Huldiging voor Little League team op Brionplein

Het Curaçaose Little League team dat zaterdag internationaal kampioen werd in Williamsport komt vandaag aan. De regering van Curaçao organiseert ‘s middags een huldiging op het Brionplein. Het programma begint eigenlijk al op het moment van hun aankomst op Hato, om tien voor twee ‘s middags. De jonge honkballers worden ontvangen door de ministers van het kabinet, waarna er een parade volgt naar het Brionplein. Daar zullen verschillende mensen toespraken houden. Ook zijn er muziekoptredens van onder andere Icons. Gisteren verloor Curaçao van de Amerikaanse kampioen in de strijd om de wereldtitel. Voor het tweede jaar op rij werden de jongens van Liga Pabou internationaal kampioen, en tweede op het Wereldkampioenschap.