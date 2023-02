De verlaging van de prijs van benzine en diesel blijft van kracht. Dat meldt de minister van Financiën. Dat betekent dat de regering minder accijns en omzetbelasting in rekening brengt. Tot en met eind maart gaat er een kwartje af van de literprijs van benzine. Bij diesel gaat het om 28 cent per liter. De verlaging is bedoeld om burgers tegemoet te komen voor de stijgende brandstofprijzen.

Meer over accijns brandstofprijs invoerrechten verlaging