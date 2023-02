Verlamde vrouw vecht al negen jaar voor letselschade

De vrouw die in 2014 verlamd raakte tijdens carnaval heeft nog steeds geen letselschade gekregen van het Land. Gisteren bepaalde de rechter dat Maureen Verginie-Rosalina opnieuw een voorschot moet krijgen van 250.000 gulden. Het proces loopt al jaren. Ze kreeg eerder al hetzelfde bedrag als voorschot toegekend. Tijdens de Marcha di Despedida in 2014 stortte de muur achter haar in, waarbij zij een dwarslaesie opliep. Het slachtoffer eist een schadevergoeding van bijna 4 miljoen gulden. Het land wist dat de muur ieder moment kon omvallen, maar heeft niets gedaan om te voorkomen dat mensen daar konden staan. Beeld: Extra

