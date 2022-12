Vermoedelijke gevallen hand-voet-mondziekte

Vermoedelijk is op een speelschool hand-voet-mondziekte uitgebroken. Dat meldt de Amigoe. Ouders zijn door de directie van de speelschool geïnformeerd. Bij hand-voet-mondziekte ontstaan er pijnlijke, rode plekken en blaasjes in de mond, op de handen en op de voeten. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus en verspreidt zich onder kinderen. Het is een vrij onschuldige ziekte die er erger uitziet dan die is. Een kind met hand-voet-mondziekte wordt binnen 2 weken vanzelf beter.

