Donderdag opent het Precario-kantoor in Sambil. Personen die een plekje langs de carnavalsroute willen bemachtigen, kunnen bij het kantoor een aanvraag doen. Het kantoor in Sambil is enkel op afspraak te bezoeken. Personen die bij de laatste carnavalsviering een stukje grond huurden, krijgen automatisch een mail voor registratie. Carnavalsvierders die in 2020 de regels overtraden ontvangen geen e-mail. Het gaat om personen die hun stellages niet op tijd hebben opgeruimd. Daarnaast zijn een paar vaste plekken niet beschikbaar vanwege bouwactiviteiten.

Het Precario-kantoor is bereikbaar via telefoonnummer 433-3205 tussen 08:00 en 11:00 uur en op 663-2921 tussen 13:30 en 17:00 uur. E-mail is [email protected]