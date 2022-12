Veroorzaker fatale verkeersongeval gestraft

Een 21-jarige automobiliste is gestraft voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Een 24-jarige man kwam daarbij om het leven. Het verkeersincident gebeurde vorig jaar op de Kaya Mitologia ter hoogte van de White Horse Snack. De Nederlandse vrouw vloog uit de bocht en kwam op de weghelft van het slachtoffer terecht. Uit het politieonderzoek blijkt dat ze te diep in het glaasje had gekeken, met 0,6 promille alcohol in haar bloed. Ook reed ze te hard. De rechter veroordeelde haar tot een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden, 240 uur taakstraf en een rijverbod van 2 jaar.