Vertegenwoordiging organiseert serie lezingen over ‘De droom van Tula’

De Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad organiseert een serie lezingen met als hoofdthema ‘De droom van Tula’. Op 3 oktober is het een jaar geleden dat Tula door de Nederlandse staat in ere werd hersteld. Tussen 30 september en 4 oktober praten verschillende sprekers over het onderwerp vanuit uiteenlopende invalshoeken. De lezingen worden gegeven door achtereenvolgens: Rose Mary Allen, Charles do Rego, Jeanne Henriquez en Gibi Bacilio. Ze vinden plaats bij de Vertegenwoordiging in Scharloo en zijn gratis toegankelijk.

Het gaat om de volgende onderwerpen: maandag 30 september: ‘Orale Tradities over Tula en andere verzetslieden’ door Rose Mary Allen; dinsdag 1 oktober: ‘Vrijheid, afhankelijkheid en armoede. Het leven na de afschaffing van de slavernij’ door Charles do Rego; woensdag 2 oktober: ‘Vrouwelijke strijders uit de tijd van Tula en nu’ door Jeanne Henriquez en vrijdag 4 oktober: ‘Tula en bevrijdingstheologie’ door Gibi Bacilio. Wie één of meer van de Papiamentstalige lezingen wil bijwonen, tussen 17.00 en 19.00 uur, kan zich tot en met vrijdag 20 september aanmelden via het e-mailadres [email protected].