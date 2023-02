Vervolg Statendebat over toekomst raffinaderij

Vandaag vindt een belangrijk debat in de Staten plaats met premier Pisas. Thema is de raffinaderij en met name de vervalste documenten die door de beoogde operator CPR zijn aangeleverd. De Statenvergadering is een vervolg. Op 16 januari werd een openbare vergadering met de premier over de raffinaderij geschorst. Vandaag moet Pisas de vragen uit de eerste ronde beantwoorden. Dan volgt de tweede ronde. Inmiddels is bekend dat er meerdere aangiften zijn gedaan van valsheid in geschrifte. Naast de centrale bank is ook overheidsbedrijf RdK naar het OM gestapt in verband met de vervalste documenten. Of dit gevolgen heeft voor de heropening van de raffinaderij is nog niet bekend.